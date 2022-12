Mercato - PSG : Campos surclassé pour ce crack de la Coupe du Monde ?

La rédaction

Alors que les Pays-Bas affrontent l'Argentine en quart de finale ce vendredi, Cody Gakpo s'affirme comme la principale arme offensive des orange. Auteur de 3 buts depuis le début du Mondial, le joueur de 23 ans agite toute l'Europe et promet d'être une des attractions du prochain mercato. Pisté par le PSG, il est de plus en plus observé par le Real Madrid.

Cody Gakpo est incontestablement le meilleur joueur néerlandais depuis le début de la compétition. À 23 ans, l'attaquant du PSV Eindhoven a explosé aux yeux du monde entier alors que ses performances en club sont déjà impressionnantes.

Le Real surveille Gakpo

Pour de nombreux joueurs, la Coupe du monde est un tremplin, c'est le cas de Cody Gakpo. Déjà brillant au PSV Eindhoven, l'attaquant de 23 ans a tapé dans l'œil des recruteurs des plus grands clubs européens, notamment du Real Madrid. Selon les informations du Telegraph , le club de la capitale espagnole suit avec attention les performances du Hollandais et pourrait bien dégainer une offre.



Le PSG va devoir batailler

Si le PSG espère recruter Cody Gakpo afin de densifier le secteur offensif parisien, le conseiller sportif va devoir s'activer. Manchester United aurait fait du joueur de 23 ans sa priorité absolue tandis que sa cote ne risque pas de baisser. Actuellement, sa valeur marchande est estimée à hauteur de 45M€ par Transfermarkt tandis qu'il est lié au PSV jusqu'en 2026.