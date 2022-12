Mercato - PSG : Ça s’enflamme au Qatar pour ce transfert à 50M€

Pierrick Levallet

Brillant à la Coupe du monde, Cody Gakpo s'est fait remarquer sur le marché des transferts. L'international néerlandais est notamment dans le viseur du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester United. Le joueur de 23 ans aura ainsi un choix important à faire pour la suite de sa carrière. Et certains de ses coéquipiers en sélection se sont prononcés sur le sujet.

Il est sans doute le meilleur joueur offensif du moment aux Pays-Bas. Déjà impressionnant avec le PSV Eindhoven avant la trêve, Cody Gakpo est resté sur les mêmes bases pour Coupe du monde au Qatar. Buteur à trois reprises en quatre matchs, l'attaquant de 23 ans brille avec la formation de Louis van Gaal. Naturellement, les plus gros clubs ne sont pas restés indifférents. Le PSG de Luis Campos, le Real Madrid ou encore Manchester United s’intéresseraient à lui. Le montant du transfert devrait atteindre au moins 50M€. Et les coéquipiers de Cody Gakpo en sélection voient un bel avenir pour l’international néerlandais.

Mercato - PSG : Cette piste à 50M€ répond à l'intérêt de Campos https://t.co/YVb9fDUoHq pic.twitter.com/kNkfF8ntz6 — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

«Est-ce que Manchester United et le Real Madrid sont au même niveau en ce moment '»

« Gakpo lié au Real Madrid et à Manchester United ? Est-ce que Manchester United et le Real Madrid sont au même niveau en ce moment ? Sans vouloir manquer de respect, pas du tout » a d’abord lâché Virgil van Dijk dans des propos rapportés par The Athletic . Le défenseur de Liverpool a ensuite poursuivi : « Je pense qu’il est prêt pour une nouvelle étape dans sa carrière. Je sens que ça pourrait arriver. Que ça arrive en hiver ou l’année prochaine, seul le temps nous le dira. Mais c’est un bon gars. Il travaille dur, est très talentueux et il y a beaucoup plus en lui. On est très heureux qu’il joue aussi bien et que cela continue. »

«Il peut jouer partout je pense»