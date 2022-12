Transferts - PSG : Sur le mercato, Luis Campos a trouvé sa bête noire

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG depuis le mois de juin, Luis Campos pourrait connaître une double désillusion avec deux cracks du football brésilien en les personnes d’Andrey Santos et d’Endrick. La cause ? Un seul club : Chelsea.

Depuis sa nomination au poste de conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos n’a cessé d’être actif sur le marché des transferts. D’ailleurs, le dirigeant portugais a pu attirer des joueurs tels que Vitinha et cinq autres recrues à la dernière intersaison. Pour ce qui est des prochaines sessions des transferts, il se pourrait que Campos accuse le coup devant Chelsea pour deux dossiers en particulier.

Pourtant dans le coup pour Andrey Santos, Luis Campos voit Chelsea lui griller la priorité

C’est du moins ce que le10sport.com vous a révélé le 29 novembre dernier. Alors qu’on vous avait dévoilé le 21 juin que Luis Campos avait coché le nom d’Andrey Santos dans sa short-list, le milieu de terrain de 18 ans de Vasco de Gama pourrait finalement rejoindre Chelsea dès le mercato hivernal contre un chèque avoisinant les 15M€. Cependant, les Blues pourraient également jouer un vilain tour au PSG pour une autre promesse du football brésilien après Santos.

Mercato - PSG : Courtisé par Campos, il ouvre la porte à deux concurrents XXL https://t.co/GUlmExSSCh pic.twitter.com/wGMKFQwZnc — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Après Santos, Chelsea veut faire coup double avec Endrick au grand dam de Campos