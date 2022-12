Mercato - PSG : Le vent tourne pour un rêve de Luis Campos

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aimerait s’attacher les services de Bernardo Silva qui est même la signature rêvée du Portugais. Cependant, il semblerait que le milieu offensif de Manchester City soit prêt à poursuivre son aventure chez les Skyblues.

Bernardo Silva est sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025. Néanmoins, Luis Campos a à coeur de recruter le milieu offensif des Skyblues qu’il avait attiré à l’AS Monaco lorsqu’il y travaillait en tant que coordinateur sportif en 2014. Le10sport.com vous a révélé le 3 août dernier que le rêve du nouveau conseiller football du PSG était de mettre la main sur l’international portugais. Une offre de transfert de 80M€ a même été dégainée par la direction du PSG à la dernière intersaison, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com. Néanmoins, refusant de laisser filer Bernardo Silva, City a repoussé la proposition du PSG.

Bernardo Silva avait demandé un bon de sortie à trois reprises

D’après les informations de The Manchester Evening News, Bernardo Silva aurait également été dans le viseur du FC Barcelone qui, après la tentative vaine du PSG, aurait pris la température pour une telle opération. En toute fin de mercato, l’entraîneur Xavi Hernandez a même évoqué ce dossier, en vain. Finalement, Silva est resté à City, mais selon ESPN , le PSG et le FC Barcelone resteraient sur les rangs. D’après The Manchester Evening News, Bernardo Silva aurait bel et bien demandé un bon de sortie à ses dirigeants en 2020, 2021 et lors du dernier mercato estival.

Bernardo Silva finalement prêt à rester à Manchester City ?