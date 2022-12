Mercato - PSG : La MNM décisive pour l’avenir de Cristiano Ronaldo ?

Thomas Bourseau

Alors que le PSG peut compter sur un trio d’attaque de premier choix avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ne pourrait pas débarquer à Paris à cause de ce trident offensif en question.

Présent au Qatar pour la Coupe du monde qui a actuellement lieu jusqu’au 18 décembre prochain, Nasser Al-Khelaïfi a livré un gros entretien à Sky Sports au cours duquel il s’est confié sur plusieurs dossiers du mercato pour le PSG y compris Cristiano Ronaldo. Le président du PSG a d’ailleurs fait savoir que malgré le joueur incroyable que le quintuple Ballon d’or est, le trio d’attaque présent à Paris l’empêcherait de venir.

«Son problème est de garder toutes ses superstars heureuses»

Et c’est en effet l’information que Kaveh Solhekol, celui qui a fait l’interview d’Al-Khelaïfi, a fait passer pour Sky Sports . « Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo au PSG va se produire. Nasser Al-Khelaifi a un petit problème en tant que président du PSG. Son problème est de garder toutes ses superstars heureuses. Tout le monde sait qui sont ses trois titulaires : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo - l'un des plus grands joueurs de tous les temps - est disponible sur un transfert gratuit ».

«En parlant à M.Al-Khelaifi, j'ai eu l'impression qu'ils n'allaient pas recruter Ronaldo»