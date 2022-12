Mercato : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

La rédaction

Depuis la rupture de son contrat par Manchester United, l'avenir de Cristiano Ronaldo agite toute la planète football. Alors que le presse l'envoyait récemment à Al-Nassr avec un contrat mirobolant, le numéro 7 portugais a récemment démenti cet accord. Ce jeudi, de nouvelles informations sont connues sur ce dossier bouillant.

Seul joueur de la Coupe du monde sans club depuis que Manchester United a rompu son contrat, Cristiano Ronaldo est donc libre sur le marché des transferts. À 37 ans, il n'attire plus autant les clubs européens contrairement à l'écurie saoudienne d'Al Nassr, prête à débourser une fortune pour le quintuple Ballon d'Or.

Ronaldo dément le transfert

Il y a quelques jours, la presse espagnole annonçait que Cristiano Ronaldo avait accepté l'offre d'Al-Nassr, ce que le joueur a récemment démenti en zone mixte : « Non. Ce n'est pas vrai . » Si l'attaquant ne s'est pas attardé sur le sujet, le journaliste Fabrizio Romano apporte des informations.

Ronaldo veut jouer en Europe

À 37 ans, Cristiano Ronaldo n'est pas rassasié et souhaiterait poursuivre sa carrière dans un club européen. Toutefois, son profil ne semble plus attirer les écuries du vieux continent et le Real Madrid aurait même refusé la proposition du Portugais de rejoindre le club pour 6 mois. L'offre d'Al-Nassr est encore valable avec un salaire de 200M€/an jusqu'en 2025 tandis que CR7 est pour le moment focalisé sur la Coupe du monde.