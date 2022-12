Mercato - PSG : Une opération tonitruante préparée par Luis Campos ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ de l’Atlético semble inéluctable, João Félix apparaît notamment sur les tablettes du PSG. Manchester United ou encore le Bayern Munich sont également à l’affût, mais aucune offre n’aurait encore été formulée pour le transfert de l’attaquant. Si les Colchoneros se montrent exigeants, un prêt ne serait pas à exclure dans ce dossier.

N’entrant pas dans les plans de Diego Simeone, João Félix devrait quitter l’Atlético de Madrid après la Coupe du monde. Longtemps réticent à l’idée de s’en séparer, Miguel Ángel Gil a confirmé le probable départ de l’attaquant en janvier. « Il est le plus grand pari que le club ait fait. Je pense qu'il a le plus haut niveau du monde, mais pour des raisons qu'il ne vaut pas la peine d'exposer maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir, même si j'aimerais qu'il continue, mais ce n'est pas l'idée du joueur », a lancé président de l'Atlético de Madrid, au micro de la TVE . Une situation qui n’a pas échappé au PSG.

Mercato - PSG : Cette cible à 140M€ de Campos a des exigences colossales https://t.co/lcDH3CzMEm pic.twitter.com/1zao5zaZu7 — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Le PSG et Luis Campos s’attaquent à João Félix

En effet, le PSG suit de près la situation de João Félix et voudrait s’attacher ses services dès janvier. D’après la presse espagnole, Luis Campos aurait déjà entamé les discussions avec Jorge Mendes, agent de l’international portugais, mais pour l’heure, aucune offre n’aurait été faite à l’Atlético comme l’explique AS . Pourtant, d’autres mastodontes sont positionnés, à l’instar de Manchester United, Chelsea, Arsenal ou encore du Bayern Munich.

João Félix disponible en prêt ?