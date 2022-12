Coupe du monde 2022 : Neymar fait une terrible annonce après l'échec du Brésil

Hugo Chirossel

Le Brésil a vécu une terrible désillusion vendredi soir. La Seleção a été battue aux tirs au but par la Croatie, en quart de finale de la Coupe du monde. Alors qu’il avait entretenu le flou sur son avenir international après cette défaite, Neymar est sorti du silence ce samedi, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le Brésil et Neymar vont avoir du mal à s’en remettre. Favorite de cette Coupe du monde 2022, la Seleção a été éliminée dès les quarts de finale par la Croatie, battue aux tirs au but (1-1). Au lendemain de cette défaite, le joueur du PSG est sorti du silence, dans un message publié sur Instagram . « Je suis psychologiquement détruit, c'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a fait rester paralysé pendant 10min et peu après je suis tombé en larmes sans m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement », a-t-il déclaré.

🚨🗣️ | Neymar s’est exprimé sur Instagram 🇧🇷 :“Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal […] Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement.” pic.twitter.com/lbg0cksdcf — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 10, 2022

« Je suis fier de mes coéquipiers »

Neymar a poursuivi : « Nous nous sommes battus jusqu'à la fin, et je suis fier de mes coéquipiers car ils n'ont pas manqué d'engagement et de dévouement. Ce groupe l'a mérité, nous l'avons mérité, le BRÉSIL l'a mérité. Mais ce n'était pas la volonté de DIEU ! Cela valait tous les sacrifices pour sentir l'affection de chacun à l'intérieur du champ . »

« Cela fera mal pendant très, très longtemps »