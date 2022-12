Coupe du monde 2022 : Neymar craque sur les réseaux sociaux, il clashe son propre clan

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'élimination du Brésil en quarts de finale par la Croatie a secoué le pays de Neymar. Immédiatement après la rencontre, Tite a annoncé son départ. Et pour certains, le technicien est pleinement responsable de cette défaite. C'est notamment l'avis de Wagner Ribeiro, l'ancien conseiller de Neymar. Mais le joueur du PSG n'a pas hésité à lui répondre sur les réseaux sociaux.

Le Brésil est tombé de haut ce vendredi. Eliminé par la Croatie aux tirs au but, il ne verra pas les demi-finales. Une terrible désillusion pour Neymar et ses coéquipiers, abattus après la rencontre. A la tête de cette sélection depuis juin 2016, Tite n'a pas fait durer le suspense et a annoncé son départ en conférence de presse.

L'ancien agent de Neymar clashe Tite

Au Brésil, certains ont d'ailleurs pointé du doigt les choix de Tite. C'est le cas notamment de Wagner Ribeiro, l'ancien représentant de Neymar. « Cet homme n'a jamais été entraîneur de football. Il a passé des années à tromper les gens, à perdre deux titres. Il n'a qu'à être l'interlocuteur d'une classe étudiante » peut-on lire sur son compte Instagram .

Neymar rebate publicação do seu ex-empresário criticando Tite: “Não fala m…, Wagner” https://t.co/KgGM0rtL7a — Clayton Lima (@Clayton22513615) December 10, 2022

« Ne dis pas de conneries, Wagner ! »