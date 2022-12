Coupe du monde 2022 : Un cliché de l’Argentine fait le buzz, il s’explique

Ce vendredi, l’Argentine l’a emporté aux tirs au but face aux Pays-Bas au terme d’une rencontre très tendue. D’ailleurs, les joueurs argentins ont totalement laissé exploser leur joie aux yeux des Néerlandais après le tir au but vainqueur de Lautaro Martinez. Alors qu’une photo de cela ne manque pas de faire énormément parler, Nicolas Otamendi a livré ses vérités.

Quelle rencontre entre l’Argentine et les Pays-Bas. Remontant deux buts et arrachant les prolongations au bout du temps additionnel, les Néerlandais ont ensuite amené les Argentins de Lionel Messi aux tirs au but au terme de prolongations très tendues. Et les provocations ont même continué, notamment de la part des Néerlandais, quand les deux équipes attendaient dans le rond central.

Les Argentins n’ont clairement pas apprécié ce comportement et ils se sont vengés au moment du tir au but vainqueur de Lautaro Martinez. C’est ainsi que sur un cliché, on peut voir Nicolas Otamendi, Leandro Paredes ou encore Angel Di Maria célébrer sous le nez des coéquipiers de Virgil Van Dijk, n’hésitant pas à les chambrer ouvertement.

🚨 Nicolas Otamendi: “I celebrated in face because there was a one Netherlands player, who at every penalty kick we had, was coming and saying things to one of our players. The picture was taken out of context, and we celebrated in response to it.” pic.twitter.com/TBjj1XbKRI