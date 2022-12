Coupe du monde 2022 : Messi entre dans l’histoire, il reçoit un message fort

Pierrick Levallet

Buteur face aux Pays-Bas ce vendredi, Lionel Messi est entré un peu plus dans l'histoire du football argentin. Désormais, la star du PSG est le co-meilleur buteur de la sélection argentine en phase finale de Coupe du monde, à égalité avec Gabriel Batistuta. Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué de le féliciter sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi, l’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. Au bout du suspense, l’ Albiceleste s’est imposée face aux Pays-Bas (2-2, 3-4 après tirs au but). Les hommes de Lionel Scaloni se sont fait peur puisqu’il menait 2-0 avant que les Oranjes ne remontent au score. Mais au final, tout est bien qui finit bien pour l’Argentine. Et Lionel Messi en a profité pour décrocher un nouveau record.

Messi entre dans l’histoire de l’Argentine en Coupe du monde

Avec son penalty transformé pour le but du 2-0, Lionel Messi a inscrit sa dixième réalisation en phase finale de Coupe du monde. La star du PSG rejoint un certain Gabriel Batistuta et est devenu le co-meilleur buteur de l’Argentine au Mondial. La légende passée par la Fiorentina, l’AS Roma ou encore l’Inter l’a d’ailleurs félicité sur les réseaux sociaux.

«C'est un grand honneur et un plaisir de partager ce record avec toi»