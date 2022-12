Coupe du monde 2022 : Après l’exploit du Maroc, le Portugal enrage

Hugo Chirossel

Ce samedi, le Maroc a réalisé un nouvel exploit en éliminant le Portugal dès les quarts de finale de la Coupe du monde (1-0). Une terrible désillusion pour la Seleção, annoncée comme une des favorites de la compétition. Les Portugais n’ont pas pu cacher leur déception à l’issue de la rencontre.

Le Maroc est devenu la première sélection africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas ont obtenu leur qualification aux dépens du Portugal ce samedi lors des quarts de finale (1-0). Forcément, la joie des Marocains contraste avec la déception des Portugais. Ces derniers, à l’image de Pepe, ont également poussé un coup de gueule contre l’arbitrage.

« Ils peuvent donner le titre à l'Argentine »

« Il est inadmissible qu'un arbitre argentin ait été en charge aujourd'hui après ce qui s'est passé hier, Messi se plaignant. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant », a lâché le défenseur du FC Porto après la rencontre, avant d’ajouter : « J e pars avec un sentiment de tristesse. Quatre-vingt-dix minutes pendant lesquelles le Maroc nous a arrêté avec des fautes, l'arbitre n'a donné aucun carton jaune. Les balles qu'ils ont récupérées ont juste été envoyées en avant . »

« Sortir comme ça fait beaucoup de mal »

Bruno Fernandes quant à lui s’est montré particulièrement touché après l’élimination du Portugal. « Nous sommes vraiment détruits, le football est comme ça. Après avoir été menés au score, nous avons créé de nombreuses occasions de but mais nous n'avons pas été capables de rééquilibrer le jeu. Nous sommes détruits, sortir comme ça fait beaucoup de mal », a confié le joueur de Manchester United, dans des propos relayés par TMW .

« C'est une grande déception »