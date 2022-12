Coupe du monde 2022 : Après le fiasco du Brésil, un proche de Neymar lâche un message poignant

Hugo Chirossel

Éliminé aux tirs au but par la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde, le Brésil a vécu une terrible désillusion vendredi soir. 20 ans après son dernier sacre, la Seleção nourrissait de grands espoirs lors de ce Mondial 2022. Lucas Paqueta est sorti du silence au lendemain de cette défaite.

Annoncé comme un des favoris de cette Coupe du monde 2022, le Brésil est tombé de très haut vendredi soir. Opposée à la Croatie en quart de finale, la Seleção de Neymar a été éliminée aux tirs au but. Alors que la star du PSG a entretenu le doute quant à son futur avec la sélection brésilienne, Lucas Paqueta est sorti du silence ce samedi, au lendemain de la défaite face aux Croates.

« C'est sans doute celle qui m'a fait le plus mal »

« De toutes les douleurs que j'ai eues dans le football, c'est sans doute celle qui m'a fait le plus mal, un sentiment inexplicable de douleur, de tristesse, de désespoir... Mais c'est loin d'être ma plus grande perte, j'ai perdu beaucoup pour en arriver là, j'ai essayé plusieurs fois d'y arriver... ce sont 18 années à se battre, à souffrir, à évoluer et à apprendre à vivre des moments comme celui-ci ! Gratitude et fierté pour ce groupe, nous avons trop voulu, nous avons trop mérité, dans chaque regard et chaque mot notre rêve était là... nous avons essayé et donné notre âme pour conquérir ce rêve ! Nous n'avons pas réussi », a déclaré le joueur de West Ham sur Instagram .

« Nous reviendrons plus forts ! »