Mercato - PSG : Le clan Mbappé a refusé un énorme transfert

Arthur Montagne

Convoité par les plus grands clubs européens dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé avait finalement choisi de rejoindre l'INF Clairefontaine puis l'AS Monaco où il a fait ses premiers pas en professionnel. Néanmoins, il aurait pu s'engager avec Chelsea alors qu'il avait à peine 12 ans. Mais son entourage a mis la pression sur les Blues qui n'ont finalement pas donné suite comme le raconte Daniel Boga.

Alors qu'il éclabousse encore la Coupe du monde de son talent, Kylian Mbappé confirme une nouvelle fois son talent et sa précocité. D'ailleurs, Daniel Boga, frère de Jémérie Boga, ancien joueur de Chelsea évoluant désormais à l’Atalanta, révèle avoir proposé l'actuel attaquant du PSG aux Blues alors qu'il été recruteur pour le club londonien.

Mbappé est passé proche de signer à Chelsea

« [Un contact chez Nike] m'a dit : "Daniel, je pense que tu devrais venir à Paris, il y a un jeune garçon, il s'appelle Kylian Mbappe, il a déjà signé un contrat avec moi. Tu devrais le voir”. Quand il est allé à son essai, je ne pense pas qu'il ait vu qu'il avait la possibilité de tout donner pour signer à Chelsea. Je pense que cette attitude, Chelsea l'a ressentie. Parce qu'après le match, nous parlions dans le bureau avec Jim (Fraser, responsable du recrutement des jeunes à Chelsea) et ils ont dit : "Oui, quand il a le ballon, il est incroyable, etc. Mais nous voulons voir cette faim" », lance-t-il pour The Athletic avant de poursuivre.

«Dans cinq ans, vous reviendrez le chercher pour 50 millions de livres»