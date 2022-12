Mercato - PSG : Campos prend une décision radicale, un transfert à 100M€ se précise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révélation de cette saison, Josko Gvardiol impressionne les plus grandes équipes européennes. Certaines sont déjà passées à l'action et auraient proposé plus de 100M€ au RB Leipzig pour racheter le contrat du défenseur croate. Alors que le profil de Gvardiol pourrait intéresser le PSG, Luis Campos aurait pris la décision de ne pas se lancer dans ce dossier.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos ne le cache pas. Il manque un défenseur central capable de suppléer Sergio Ramos, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe. Lors du dernier mercato estival, la priorité avait été mise sur Milan Skriniar (Inter). Une piste toujours d'actualité selon les informations du 10Sport.com, même si le Slovaque se rapproche d'une prolongation à Milan. Et pour cause, aucun renfort défensif n'a débarqué au PSG.

Le PSG passe son tour dans le dossier Gvadiol

En 2023, le PSG devrait mettre le paquet sur le recrutement d'un défenseur central. Récemment, certains médias ont annoncé un intérêt de Luis Campos pour Josko Gvardiol, le jeune défenseur croate du RB Leipzig. Mais selon Foot Mercato , le Portugais n'aurait pas manifesté son intérêt dans ce dossier. Liverpool aurait également abandonné la piste Gvardiol.

Manchester City, Real Madrid... Une bataille se prépare

Au contraire, d'autres cadors se sont lancés à l'assaut de Gvardiol, et certains sont passés à l'offensive. Selon Foot Mercato , Manchester City aurait proposé au RB Leipzig plus de 100M€, mais aussi un important pourcentage à la revente. De leur côté, Chelsea et Manchester United auraient transmis une offre comprise entre 90 et 95M€. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich auraient aussi des vues sur Gvardiol, mais s'interrogent en raison de son prix important.

Un transfert à plus de 100M€ pour Gvardiol ?

Selon certaines sources, le RB Leipzig réclamerait au moins 90M€ dans le dossier Josko Gvardiol. Agé de 20 ans, le défenseur croate pourrait encore voir sa côte grimper en cas de nouvel exploit en Coupe du monde face à l'Argentine mardi prochain.