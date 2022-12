Mercato - OM : Amine Harit peut boucler un énorme transfert à Marseille

Arthur Montagne

Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, qualifié pour les demi-finales, Sofyan Amrabat devrait animer le mercato d'hiver. Plusieurs clubs seraient intéressés par le milieu de terrain de la Fiorentina, à commencer par l'OM. Et Pablo Longoria pourrait bien avoir son mot à dire dans ce dossier, notamment grâce à la présence d'Amine Harit dans son effectif.

Comme certains joueurs à la Coupe du monde, Sofyan Amrabat a vu sa cote exploser à la Coupe du monde. Le milieu de terrain du Maroc, qui affrontera l'équipe de France en demi-finale du Mondial mercredi soir, serait notamment dans le viseur de l'OM. Et d'après le journaliste marocain Said Amdaa, Pablo Longoria a ses chances et peut compter sur Amine Harit.

Mercato - OM : En feu avec le Maroc, il pourrait remplacer Gerson https://t.co/xMLFRddcqS pic.twitter.com/39LsnEuji9 — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

«En Ligue 1, il se régalerait dans les duels»

« Il a mis du temps à arriver à ce niveau. D'ailleurs, il était remplaçant de son frère Nordine avec le Maroc en 2018. Là, il fait une Coupe du monde incroyable et se révèle aux yeux du monde entier. Sa caractéristique est d'abord une très grande puissance, avec un énorme volume de jeu. Il met une grosse intensité physique au milieu qui fait déjouer les adversaires. Dans un championnat comme la Ligue 1, il se régalerait dans les duels », explique-t-il au Phocéen .

«L'OM a un coup à jouer»