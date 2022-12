Équipe de France : Cette énorme sortie sur le retour d’Olivier Giroud

La rédaction

Auteur du deuxième but de l'Equipe de France ce samedi en quart de finale face à l'Angleterre, Olivier Giroud a été, une fois de plus, décisif sous le maillot bleu. L'attaquant de 36 ans réalise une Coupe du monde exceptionnelle et l'AC Milan compte bien le prolonger après l'événement. Plus que jamais, son président en est fan.

Alors que l'Angleterre dominait la rencontre, Olivier Giroud a douché les espoirs anglais en inscrivant le deuxième but de l'Equipe de France, son quatrième depuis le début de la compétition. Artisan majeur de la qualification en demi-finale, Giroud a de nouveau été félicité par le président de l'AC Milan, qui ne rate rien des performances du natif de Chambéry.

«Une grande partie de leur qualification dépend de lui»

Compte tenu de sa Coupe du monde XXL, l'AC Milan aurait décidé d'avancer le rendez-vous afin de prolonger Olivier Giroud, en fin de contrat en juin prochain. Dans des propos accordés à Sky Italia , le président milanais Paolo Scaroni a encensé son attaquant : « Il se débrouille très bien et je pense qu'une grande partie de la qualification dépend de lui. Nous l'avons revitalisé et il a trouvé avec nous une nouvelle motivation qu'il a transmise à l'équipe de France ».

