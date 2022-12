Équipe de France : Lloris dézingué en Angleterre, l'énorme réaction du vestiaire de Deschamps

Amadou Diawara

Avant le choc entre la France et l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, Hugo Lloris a été dézingué par la presse britannique, considéré comme le maillon faible des Bleus. Choqué par les critiques visant son capitaine, le vestiaire de Didier Deschamps a fait bloc derrière lui.

Tombeur de la Pologne, l'équipe de France a dû défier l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde ce samedi soir. Lors des jours qui ont précédés ce duel au sommet, la presse britannique s'en est prise à Hugo Lloris. En effet, elle a dézingué le capitaine des Bleus , estimant qu'il était le maillot faible de son équipe.

Le vestiaire de Deschamps a fait bloc derrière Hugo Lloris

Selon les informations de RMC Sport , les critiques de la presse anglaise visant Hugo Lloris n'auraient pas manqué de faire réagir le vestiaire de Didier Deschamps. En effet, les joueurs de l'équipe de France auraient été choqués par les propos tenus à l'encontre de leur capitaine, qu'ils jugeraient surréalistes. D'autant qu'Hugo Lloris évolue en Premier League depuis plus de dix ans et y a fait ses preuves.

Choqué, le vestiaire de Deschamps était surmotivé contre l'Angleterre