Equipe de France : Lloris dézingué en Angleterre, Deschamps lâche une énorme réponse

Les médias anglais avaient pris en grippe Hugo Lloris. Le portier de Tottenham était cité comme le point faible de cette équipe de France. Mais ce samedi, le gardien a fait taire les critiques sur le terrain. Il a joué un rôle prépondérant dans la victoire de sa sélection face à l'Angleterre ce samedi. De quoi faire saliver Didier Deschamps.

Le choc entre la France et l'Angleterre a monopolisé l'actualité outre-Manche. Les tabloïds ont fait leur UNE sur ce quart de finale du Mondial et ont livré quelques clés pour venir à bout des champions du monde. L'un des points faible des Bleus , selon eux, étaient Hugo Lloris. Selon notamment The Independent, le portier de Tottenham serait moins rassurant que Jordan Pickford, notamment dans l'exercice des penaltys. « Pas en conférence de presse, pas à travers les médias. Ils ont leur opinion, il faudra répondre sur le terrain » avait répondu le capitaine de l'équipe de France en conférence de presse.

Equipe de France : Le bouleversant message d'Hugo Lloris pour... Harry Kane https://t.co/BXw1ZVJJqC pic.twitter.com/XG7uBt3W78 — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Lloris impérial face à l'Angleterre

Et Hugo Lloris a répondu sur le terrain. Le portier a fêté sa 143ème sélection comme il se doit, en dégoûtant les attaquants anglais. L'ancien portier de l'OL et de l'OGC Nice n'a rien pu faire sur le penalty d'Harry Kane, mais s'est montré décisif sur sa ligne, repoussant de nombreuses frappes, notamment une puissante de Jude Bellingham en cours de seconde période.

« Lloris le point faible des Bleus selon la presse anglaise ? C'est des conneries ! »

Hugo Lloris a fait taire les critiques. Des critiques injustifiés pour Aurélien Tchouameni. « Lloris le point faible des Bleus selon la presse anglaise ? C'est des conneries ! Il y a toujours des choses qui se disent dans la presse, le plus important, c'est de répondre sur le terrain, il l'a fait aujourd'hui et on est contents de l'avoir dans notre équipe » a lâché le milieu de terrain du Real Madrid après la victoire face à l'Angleterre (2-1).

« Il vaut mieux qu’il rentre avec une victoire pour son pays »