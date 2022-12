Équipe de France : Les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde, ça devient une habitude !

Arnaud De Kanel

Victorieux de l'Angleterre, les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. En ralliant le dernier carré pour la 7ème fois de son histoire, l'équipe de France est devenue la 4ème nation avec un total aussi élevé. Le football français, sur le terrain du moins, se porte bien !

L'équipe de France a réalisé un nouvel exploit ce samedi soir. Au terme d'un match accroché, les Bleus ont disposé des Anglais pour rejoindre le Maroc en demi-finale du Mondial au Qatar. Mercredi, l'équipe de France participera à la 7ème demi-finale de son histoire, plus haut total derrière l'Allemagne (13), le Brésil (11) et l'Italie (8). C'est désormais une spécialité maison pour les Bleus .

Coupe du monde 2022 : L'équipe type des quarts de finale https://t.co/ulVUX4KanS pic.twitter.com/092WiMTovU — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

1958, 1982, 1986, les premiers échecs des Bleus

Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas raté leur quart et ont eu raison de l'Angleterre. En ouvrant la septième page du chapitre de l'équipe de France en demi-finale du Mondial, un retour dans le passé pour rafraîchir les mémoires est nécessaire. C'est en 1958 que les Bleus avaient disputé leur première demi-finale de Mondial. Les coéquipiers de Raymond Kopa et Just Fontaine s'étaient inclinés 5-2 face au Brésil d'un certain Pelé. Ensuite, il a fallu attendre jusqu'au Mondial 82 pour revoir une telle performance. A l'époque, Michel Platini et les siens s'étaient de nouveau inclinés, face à l'Allemagne de l'Ouest cette fois-ci, au terme d'une séance de tirs au but rageante. Le malheureux Maxime Bossis avait manqué sa tentative. La génération Platini va connaitre le même échec 4 ans plus tard au Mexique, défaite 2 à 0 par les Allemands.

1998, 2006, 2018, la roue a tourné !

Depuis l'échec de la bande de Michel Platini, les Bleus ne se ratent pas en demi-finale du Mondial. La belle histoire a commencé en 1998, à la maison, où Lilian Thuram avait inscrit un doublé pour permettre à l'équipe de France de rejoindre la finale pour la première fois de son histoire. Les Bleus avaient battu les Croates ce jour-là (2-1). Rebelotte en 2006 avec la bande de Zinédine Zidane qui avait marqué l'unique but de la rencontre sur pénalty face au Portugal. En 2018, c'est la Belgique qui s'était dressée sur la route des Bleus . Une fois encore, ça s'était soldé par une victoire tricolore sur la plus petite des marges, grâce à un but de Samuel Umtiti.

2022, la 7ème