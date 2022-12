Équipe de France : Zidane, Deschamps... Le feuilleton déjà terminé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Objectif rempli pour l’équipe de France, et Didier Deschamps. Grâce à leur succès contre l’Angleterre (2-1) ce samedi, les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde, de quoi permettre au sélectionneur tricolore de pouvoir rester en place s’il le désire alors que son engagement prend fin à l’issue du tournoi. Une prolongation que voit d’un très bon œil le principal intéressé. À l’inverse, les plans de Zinedine Zidane pourraient être bousculés, bien que l’ancien entraîneur du Real Madrid peut encore garder un maigre espoir.

La victoire de l’équipe de France contre l’Angleterre place Didier Deschamps dans des conditions optimales pour son avenir. Grâce à ce succès, le sélectionneur des Bleus a rempli l’objectif qui lui était fixé par son président Noël Le Graët, à savoir atteindre les demi-finales de la Coupe du monde quatre ans et demi après avoir remporté l’édition 2018 en Russie. Alors que son bail court jusqu’au 31 décembre prochain, Didier Deschamps est donc désormais maître de son destin, et ce malgré la pression mise par Zinedine Zidane depuis plusieurs mois.

Le Graët veut garder Deschamps, prêt à rester

Si la perspective de voir Zinedine Zidane sur le banc de touche de l’équipe de France séduit de nombreux observateurs, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait être contraint d’attendre encore de longs mois avant d’espérer prendre la succession de Didier Deschamps. Un scénario qui tient la corde aujourd’hui d’après Le Parisien , révélant ce dimanche que le boss des Bleus a déjà confié en privé qu’il veut au moins poursuivre son bail jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne, un trophée qui manque encore au sélectionneur tricolore après la défaite en finale à l’été 2016, puis l’échec face à la Suisse en 2021. Et ce n’est pas Noël Le Graët qui l’incitera à plier bagage, les deux hommes étant très proches depuis le début de leur collaboration en 2012. « Vous insistez alors je vais être honnête : mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l’ami », reconnaissait-il cette semaine dans Le Figaro.

Le clan Deschamps brouille les pistes

Néanmoins, Zinedine Zidane peut encore garder un mince espoir de prendre les rênes de la sélection tricolore en 2023. De son côté, L’Équipe se montre en effet plus prudent concernant l’avenir de Didier Deschamps. Dans l’entourage de ce dernier, les versions divergent au moment d’évoquer les plans du natif de Bayonne. Si certains confirment qu’il envisage de rester à son poste jusqu’en 2024 pour tenter de remporter le championnat d’Europe, d’autres estiment qu’un succès au Qatar pourrait l’inciter à tourner la page bleue. Un moyen pour Deschamps de partir au sommet en accomplissant l’exploit de gagner deux fois de suite le Mondial, réalisé uniquement par l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962).

L’audit à la FFF pourrait être déterminant