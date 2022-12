Equipe de France : Le clan Deschamps lâche une annonce fracassante, l'avenir de Zidane relancé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qualifié pour les demi-finales du Mondial, Didier Deschamps a son destin entre les mains. S'il le souhaite, le sélectionneur del'équipe de France pourrait prolonger son contrat après la compétition et, ainsi, éloigner la menace Zinédine Zidane. Mais selon certains membres de son entourage, le technicien pourrait quitter son poste dans les prochains jours, au sommet de sa carrière.

Président de la FFF, Noël Le Graët l'avait annoncé. Didier Deschamps aura son destin en main en cas de qualification de l'équipe de France pour les demi-finales du Mondial. C'est désormais chose faite après la victoire des Bleus face à l'Angleterre (2-1). Mais questionné sur son avenir ce samedi, Deschamps a esquivé la question.

« Je veux savourer ce qu’on vient de faire, je ne pense à rien d’autre »

« J'ai la main, donc je déciderai. Je sais déjà tout, bien à l’avance. Non, je rigole. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai là pour la demi-finale, et après, on verra. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’être là, c’est encore mieux d’atteindre les objectifs du président. Je veux savourer ce qu’on vient de faire, je ne pense à rien d’autre » a confié Deschamps ce samedi.

Deschamps aurait vendu la mèche

A en croire Le Parisien, Didier Deschamps aurait une préférence. En privé, il aurait émis le souhait de continuer jusqu'en 2024. Une version confirmée par certains membres de son entourage, contactés par L'Equipe . Didier Deschamps voudrait continuer jusqu'à l'Euro 2024 afin de remporter le dernier trophée qui lui manque à la tête de l'équipe de France.

Certains de ses proches penchent pour un départ après la Coupe du monde