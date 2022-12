Équipe de France : En pleine émotion, le Maroc avertit les Bleus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Tombeur de l’Espagne et du Portugal, le Maroc affrontera l’équipe de France mercredi soir pour s’offrir une place en finale. Avant la rencontre, les familles des joueurs marocains ont pu se confier. Entre émotions et joie d’y être, elles dévoilent aussi leur confiance avant d’aborder ce match historique.

Grosse surprise de cette Coupe du monde, le Maroc affrontera l’équipe de France mercredi en demi-finale. Après avoir sorti l’Espagne et le Portugal, les Lions de l’Atlas tenteront de créer l’exploit face aux champions du monde en titre. Une mission périlleuse à laquelle croit dur comme fer Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.

« Ma mère en pleure tous les jours »

Présentes au Qatar pour soutenir leur sélection, les familles des joueurs vivent un rêve éveillé. « C’est incroyable, c’est inimaginable. Je rêve encore, je suis toujours en train de dormir dans ma tête. C’est impressionnant. J’en ai pleuré. Je n’ai jamais vu ma mère sourire comme ça. Son fils en demi-finale de la Coupe du monde, c’est impressionnant. Il représente le pays. Et ma mère en pleure tous les jours », révèle Abdeltif Boufal, le frère de Sofiane, dans un entretien accordé à RMC Sport. « C’est quelque chose de magique qui nous arrive. On est en demie. Il faut savoir que, dans notre culture, la famille est très importante. Que la Fédération ait pris l’initiative de nous inviter ici, c’est justement pour soutenir nos enfants au niveau du moral. Ça leur donne du punch », ajoute Karima El Khannouss, la mère de Bilal.

Equipe de France : Varane répond à Benzema ! https://t.co/immxVJ9Yln pic.twitter.com/rcB4gISDhj — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

« Mbappé, s’il te plait, freine un peu »