Équipe de France : Après Courtois en 2018, le «seum» est de retour

L’équipe de France est sortie vainqueur de son choc face à l’Angleterre. Même si les Anglais ont globalement dominé la rencontre, ce sont bien les Bleus qui affronteront le Maroc mercredi soir. Très affecté par cette élimination, Jude Bellingham assure que la « meilleure équipe est sortie ». Une déclaration qui rappelle forcément les mots de Thibaut Courtois en 2018...

Samedi dernier, l’équipe de France s’est qualifiée pour le dernier carré de cette Coupe du monde après sa victoire contre l’Angleterre (2-1). Un succès étriqué selon les joueurs anglais qui estiment, pour la plupart, que « la meilleure équipe a perdu ». Alors qu’ils espéraient décrocher un nouveau titre Mondial, près de 60 ans après le dernier, les Three Lions ont pris la porte dès les quarts. Une élimination difficile à avaler pour Jude Bellingham qui l’a mauvaise.

« La meilleure équipe de la soirée est sortie »

« Celle-là sera douloureuse pendant très longtemps. La meilleure équipe de la soirée est sortie, c'est parfois le football. Quoi qu'il en soit, je suis tellement fier des efforts, du combat et des performances de mes coéquipiers tout au long du tournoi. Merci également aux fans pour l'amour et le soutien de ces dernières semaines, restez avec nous même dans ce moment difficile car nous utilisons cette expérience pour continuer à grandir en équipe pour les futurs tournois. Gardez la foi, notre heure viendra », a écrit Jude Bellingham sur son compte Instagram .

Bellingham la joue comme Courtois