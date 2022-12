Équipe de France : Walker met un vent à Mbappé, sa réaction fait le buzz (vidéo)

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Tenante du titre, l’équipe de France s’est qualifiée pour la demi-finale en éliminant l’Angleterre (2-1). Si le duel entre Kylian Mbappé et Kyle Walker a tourné à l’avantage de l’Anglais, le défenseur de Manchester City avait lancé les hostilités avant la rencontre en évitant la poignée de main de l’attaquant du PSG.

Samedi dernier, l’équipe de France a décroché sa qualification pour la demi-finale de la Coupe du monde en venant à bout de l’Angleterre (2-1). Muet lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a été serré de très près par Kyle Walker, un duel qui avait été lancé dès la conférence de presse du joueur de Manchester City.

« C’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur »

« C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi. Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays. (...) Je dois le traiter comme un autre match. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop de respect parce qu'il joue aussi contre l'Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes », avait lâché Kyle Walker devant les médias.

Il a évité la main tendue de Mbappé