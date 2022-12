Mercato - PSG : Klopp pousse pour un dossier chaud d’Al-Khelaïfi, la pression monte

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le PSG vienne jouer les trouble-fêtes dans l’opération Jude Bellingham. Certes, Liverpool semblerait avoir une longueur d’avance sur la concurrence. Néanmoins, les dés ne seraient pas encore jetés, loin de là… Explications.

Jude Bellingham dispose d’un contrat qui arrivera à expiration en juin 2025 au Borussia Dortmund. Cependant, au vu de sa cote sur le marché des transferts, il se pourrait que l’international anglais de 19 ans se lance un nouveau défi d’ici-là et potentiellement dès l’été 2023. Au milieu des intérêts du Real Madrid, de Chelsea, de Manchester City et surtout de Liverpool, le PSG est sur le coup.

Le PSG ouvre publiquement la porte à Bellingham

Et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi qui dira le contraire. Lors d’une entrevue accordée à Sky Sports la semaine dernière au Qatar, le président du PSG a avoué garder un œil avisé sur la situation de Jude Bellingham. « Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB ».

Liverpool, favori pour Bellingham pour la concurrence

Jusqu’à samedi dernier et la défaite de la sélection anglaise face à l’Equipe de France, la tendance était claire dans le dossier Jude Bellingham : attendre la fin de l’aventure des Three Lions au Mondial. Comme The Athletic le souligne ce lundi, la Coupe du monde de Bellingham est terminée et ses prétendants seraient d’ores et déjà prêts à proposer plus en détail une place de choix au sein de leurs effectifs. Aux yeux de la concurrence, Liverpool serait le favori à la signature de Jude Bellingham, bien que les parties intéressées estimeraient tout de même que l’opération serait loin d’être bouclée pour Liverpool. La cause ?

Du changement en interne, l’incertitude européenne, Liverpool n’est pas serein