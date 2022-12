Mercato - OM : Le transfert d'une sensation de la Coupe du monde bientôt acté ?

Arnaud De Kanel

L'OM est sur tous les fronts. Après avoir réglé le départ du flop Luis Suarez à Almeria, le club phocéen multiplie les pistes pour se renforcer. Brillant avec le Maroc au Mondial, Azzedine Ounahi serait l'un des noms cochés par l'OM. Le président d'Angers ouvre clairement la porte à un départ de son joueur.

Le Maroc est la sensation de cette Coupe du monde. Dans ses rangs, l'équipe de Walid Regragui compte Azzedine Ounahi, milieu de terrain du SCO d'Angers. Le Marocain rayonne et son président sait qu'il sera très convoité. Dernièrement, c'est l'OM qui aurait manifesté son intérêt. Bonne nouvelle pour Pablo Longoria, son président ne bloquera pas son départ.

Transferts - OM : Premier couac pour Longoria sur le mercato https://t.co/WOnEuPFhPj pic.twitter.com/fx9ZOKvyXs — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

L'OM sur Ounahi

Amine Harit pourrait bien voir l'un de ses compatriotes le rejoindre dans la cité phocéenne. Selon Média Foot , l'OM s'intéresserait à Azzedine Ounahi. Said Chabane, président du SCO, sait qu'il sera dur de conserver sa pépite.

«On ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir»