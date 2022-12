Mercato - PSG : Ce transfert à 140M€ de Campos plombé par... Cristiano Ronaldo ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Atlético de Madrid, João Félix voudrait à tout prix faire ses valises et changer de club lors du prochain mercato hivernal. Conscients de la situation du Portugais, le PSG et Manchester United seraient déterminés à boucler son transfert. Toutefois, le club emmené par Christophe Galtier pourrait perdre ce bras de fer pour João Félix à cause de Cristiano Ronaldo.

Depuis le début de la saison, João Félix vit un cauchemar du côté de l'Atlético de Madrid. En effet, l'attaquant portugais de 23 ans peine à emmagasiner les titularisations sous la houlette de Diego Simeone. Alors qu'il aurait perdu patience, João Félix serait déterminé à quitter les Colchoneros au mois de janvier, et ce, même si son contrat arrivera à terme le 30 juin 2026. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à Manchester United.

Un duel entre le PSG et Manchester United pour João Félix

Selon les informations d' AS , João Félix ne manquerait pas de prétendants, mais deux clubs en particulier se montreraient insistants pour boucler son transfert. Alors que le Bayern serait hors course, le PSG et Manchester United devraient se disputer le recrutement du numéro 7 de l'Atlético. Comme indiqué par le média espagnol, Parisiens et Mancuniens seraient les plus pressants pour finaliser le recrutement de João Félix. Toutefois, le PSG serait un peu plus timide que les Red Devils actuellement.

João Félix, l'héritier de Cristiano Ronaldo à Manchester United ?