Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce transfert à 140M€ de Campos

Brillant depuis le début de la Coupe du monde, Joao Felix a parfaitement profité de l'événement pour se relancer. Le Portugais est en grande difficulté avec l'Atletico Madrid et il agite déjà le marché des transferts. Alors qu'un départ semble imminent, le PSG est dans la course et peut se réjouir du retrait du Bayern Munich sur ce dossier.

La fracture semble totale entre l'Atletico Madrid et Joao Felix. Le prodige portugais ne parvient pas à s'imposer au sein de l'effectif des colchoneros cette saison et son départ ne ferait plus de doute. Alors que le PSG espère le recruter pour densifier son secteur offensif, Luis Campos devra aligner un énorme chèque. Toutefois, il peut se réjouir du retrait du Bayern Munich.

Le Bayern Munich abandonne la piste Joao Félix

Alors qu'il rayonne avec le Portugal lors de cette Coupe du monde, Joao Félix va disputer ce samedi (16h) un quart de finale face au Maroc. Alors que l'avenir du Portugais est incertain, Kerry Hau a annoncé que le Bayern n'était plus intéressé : « Contrairement aux récentes informations venues d'Espagne, le Bayern n'est plus intéressé par Joao Félix. L'attaquant portugais a été une option pour les Bavarois l'été dernier. Salihamidzic a été en contacts avec l'Atlético mais le club espagnol l'a repoussé. Désormais, Félix n'est plus un dossier pour le Bayern » , a précisé le journaliste de Sport 1 .

La concurrence reste rude pour Joao Félix

Si Luis Campos peut se réjouir du retrait du Bayern sur ce dossier, le conseiller sportif du PSG a encore de nombreux concurrents. En effet, Joao Felix serait pisté par Chelsea, Arsenal ou encore Manchester United. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Joao Felix sera assurément l'une des attractions majeures des prochains mercatos.