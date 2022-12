Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit une réponse à 85M€ pour ce transfert

La rédaction

Enzo Fernandez est l'une des révélations de l'Argentine dans cette Coupe du monde au Qatar. Ses performances impressionnent et elles n'ont pas échappé au Real Madrid, bien déterminé à le recruter afin de densifier son entrejeu. Si la Casa Blanca espère recruter l'Argentin lors du prochain mercato estival, les négociations avec Benfica s'annoncent acharnées. En effet, le club portugais serait trop gourmand sur le montant du transfert et ne réclamerait pas moins de 80M€.

La Coupe du monde permet à de nombreux jeunes joueurs de se révéler et de signer dans les plus grands clubs européens. Une trajectoire que pourrait connaître Enzo Fernandez, jeune milieu de terrain rayonnant de l' Albiceleste qui évolue actuellement à Benfica et dont les performances ne passent pas inaperçues, notamment au Real Madrid.

Le Real Madrid a déjà approché Enzo Fernandez

Selon les informations du journal portugais O Jogo , le représentant d'Enzo Fernandez aurait été approché par le Real Madrid, qui souhaite recruter le joueur lors du prochain mercato estival. L'ambition du club espagnol est de densifier son entrejeu au moment où Modric et Kroos sont vieillissants, et que Valverde, Tchouaméni et Camavinga incarnent l'avenir de la Casa Blanca . Toutefois, le montant du transfert pourrait coincer et sera au cœur des négociations entre le Real Madrid et Benfica afin de concrétiser cette opération.

Benfica réclame 80M€ minimum