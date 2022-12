Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti lâche une première réponse sur son avenir

Pierrick Levallet

Malgré son âge avancé, Luka Modric continue d'être performant que ce soit avec le Real Madrid ou la Croatie. Mais pour l'instant, le milieu de terrain de 37 ans ne sait pas encore s'il évoluera encore dans la capitale espagnole la saison prochaine. Avant d'affronter le Brésil, le Croate a d'ailleurs révélé qu'il ne pensait pas vraiment à l'avenir.

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric ne sait pas encore s’il sera encore au Real Madrid la saison prochaine. À 37 ans, le Croate continue d’être performant avec son club et sa sélection. Mais pour le moment, il n’a pas tranché. Luka Modric veut attendre de voir dans quelle condition physique il sera à l’issue de la saison avant de prendre une décision.

«On verra combien de temps je peux jouer»

Et en conférence de presse ce jeudi avant d’affronter le Brésil ce vendredi en quart de finale de la Coupe du monde, la star de l’équipe de Carlo Ancelotti s’est livrée sur son avenir. « Je ne pense pas à l'avenir. On verra combien de temps je peux jouer. Pour l'instant, je suis concentré à 100% sur ce qui nous attend. Il y aura du temps pour penser à l'avenir. Malheureusement, je n'ai pas de formule pour rajeunir. Si elles existent, n'hésitez pas à me le dire » a expliqué Luka Modric dans des propos rapportés par SPORT .

Pérez gère trois dossiers brûlants

Luka Modric n’est pas le seul cas que le Real Madrid doit gérer niveau prolongation. Le club madrilène essaye également de prolonger Toni Kroos et Karim Benzema. La direction merengue a quelques dossiers sur la table. Mais ces trois là seraient plutôt prioritaires aux yeux de Florentino Pérez.