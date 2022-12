Mercato - Real Madrid : Ancelotti a pris une décision retentissante pour cette star

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Toni Kroos va changer de club lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas d'ici-là. Selon la presse espagnole, le club merengue compterait offrir un nouveau bail à son milieu de terrain allemand. Ainsi, tout dépendrait de la volonté de Toni Kroos de renouveler son contrat ou non avec le Real Madrid.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2014, Toni Kroos pourrait plier bagages après neufs ans passés au Santiago Bernabeu. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'international allemand changera de club librement et gratuitement à la fin de la saison s'il ne prolonge pas d'ici-là.

«S'il veut prolonger, il va avoir une offre du Real Madrid»

Conscient de la situation, le Real Madrid aurait déjà pris sa décision concernant Toni Kroos. En effet, comme l'a indiqué Edu Pidal, le club merengue voudrait offrir un nouveau contrat à son milieu de terrain de 32 ans. A en croire le journaliste de la Onda Cero , Toni Kroos aurait donc le dernier mot pour son avenir.

«Ça va dépendre de lui»