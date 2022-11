Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kroos, Modric… Excellente nouvelle pour ce chantier prioritaire d’Ancelotti

A la fin de la saison, Toni Kroos et Luka Modric seront en fin de contrat. Vu leur importance dans le onze de Carlo Ancelotti, le Real Madrid va tenter de les prolonger. Une offre de prolongation devrait même tomber prochainement. Le club madrilène est optimiste pour les deux, même si le dossier Kroos s’annonce un peu plus complexe.

Après avoir recruté Aurélien Tchouaméni l’été dernier, le Real Madrid devra gérer les situations de Toni Kroos et Luka Modric à la fin de la saison. En effet, les deux milieux madrilènes sont dans le même cas : ils seront libres à l’issue de cet exercice. Après avoir perdu Casemiro l’été dernier, le Real Madrid souhaiterait prolonger Kroos et Modric.

D’après les informations de la Cadena SER , une offre de prolongation devrait bientôt arriver pour Toni Kroos et Luka Modric. Vu le début de saison du Real Madrid, ils ont tous les deux prouvé qu’ils étaient toujours indispensables dans le onze de Carlo Ancelotti. Reste à tomber d’accord.

