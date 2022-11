Foot - Mercato

Mercato : Cet été, il a laissé un vide au Real Madrid

Publié le 3 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Casemiro a été l’un des moteurs du Real Madrid lors de ces dernières saisons. Que ce soit lors des succès continentaux et domestiques du club merengue. Alors forcément, son départ a causé un petit séisme à la Casa Blanca et au sein du vestiaire comme en atteste le témoignage de Toni Kroos.

Après un prêt au FC Porto en 2014/2015, juste quelques semaines après avoir remporté la première de ses cinq Ligues des champions avec le Real Madrid, Casemiro se faisait une place de marque au sein de l’entrejeu du club merengue.

«Comme je l’ai dit dans mes adieux, j’ai tout donné à Madrid»

À la dernière intersaison, et après un doublé Liga/Ligue des champions avec le Real Madrid, Casemiro a pris la décision de se lancer un nouveau challenge et de s’engager en faveur de Manchester United. Un défi qu’il voulait relever. « Sans aucun doute, mais comme je l’ai dit dans mes adieux, j’ai tout donné à Madrid et j’ai 30 ans, je veux essayer de nouvelles choses, je veux aider mes coéquipiers, être sur le terrain et j’ai beaucoup d’illusion. ». a confié Casemiro lors d’un entretien accordé à ESPN Brésil dans la foulée de son arrivée à Manchester United à la dernière intersaison. « Ne pas jouer la Ligue des champions avec Manchester United ? J’en ai cinq (rires), mais ce n’est pas parce que j’en ai cinq que je n’en veux pas plus… la Ligue des champions est la compétition la plus importante que vous puissiez gagner. De plus, United a été très affectueux avec moi, très attentif, dès le premier jour, comme le Real Madrid me l’a toujours montré ».

«Mais lorsqu'il me l'a dit, j'ai été attristé»