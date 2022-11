Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Échecs sur le mercato, voilà la vérité sur Luis Campos

Publié le 3 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de se renforcer au poste de défenseur central durant le mercato estival, le PSG n’est jamais parvenu à boucler les pistes explorées par Luis Campos. En plus de l’échec Milan Skriniar, le conseiller sportif parisien a également été recalé par deux joueurs français à ce poste…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG visait un renfort de premier choix l’été dernier au poste de défenseur central, et Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) faisait office de priorité absolue à cet effet. Les négociations ont été très longues pour l’international slovaque, qui n’a finalement jamais été cédé par l’Inter malgré les nombreuses propositions formulées par Luis Campos. Et le conseiller sportif du PSG a essuyé d’autres échecs sur le marché dans sa quête d’un défenseur.

Mercato - PSG : Campos a pris une décision retentissante pour Sergio Ramos https://t.co/rV9KT55d36 pic.twitter.com/U5VUIdSKnh — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Simakan a recalé le PSG

Interrogé mardi dans les colonnes de L’EQUIPE, Mohamed Simakan a indiqué avoir lui aussi repoussé le PSG durant le mercato estival alors que le défenseur français du RB Leipzig était l’une des alternatives à l’étude après Skriniar : « Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai. Ils étaient intéressés. Mais la stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester. Je suis content car je pense que Leipzig est l’endroit où je pense être le mieux pour l’instant », a indiqué Simakan. Et ce n’est pas tout.

Disasi également