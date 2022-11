Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, Campos a tenté un gros transfert après Skriniar

Publié le 1 novembre 2022 à 08h15 - mis à jour le 1 novembre 2022 à 08h17

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de recruter un nouveau profil au poste de défenseur central lors du dernier mercato, le PSG avait longtemps cherché à faire venir Milan Skriniar. Mais face aux refus catégoriques de l’Inter Milan, Luis Campos avait finalement étudié plusieurs alternatives, dont une menant à Momahed Simakan. Le défenseur du RB Leipzig confirme les contacts.

Durant le mercato estival, le PSG a longtemps cherché à faire venir une pointure au poste de défenseur central. La grande priorité de Luis Campos se nommait Milan Skriniar (Inter Milan), mais fin août, le conseiller sportif du PSG a également activé plusieurs plans B à force d’être recalé par l’Inter.

Simakan sur la short-list du PSG

Plusieurs défenseur français ont alors été annoncés dans le collimateur du PSG, comme par exemple Axel Disasi (AS Monaco), Evan Ndicka (Eintracht Francfort), Pierre Kalulu (Milan AC) ou encore Mohamed Simakan. Et ce dernier, qui cartonne dans les rangs du RB Leipzig, confirme les négociations entre son entourage et Luis Campos.

« Campos a parlé avec mes agents »