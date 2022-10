Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive est lancée, le transfert de Skriniar se précise

Publié le 31 octobre 2022 à 22h00

Arnaud De Kanel

Si Luis Campos estime avoir raté son premier mercato avec le PSG, c'est en partie dû au fait qu'il n'ait pas réussi à recruter Milan Skriniar. Après plusieurs semaines de négociations, l'Inter a tenu bon et a bloquer le départ de son défenseur. Et alors que les Milanais souhaiteraient le prolonger, Skriniar ne serait pas très emballé.

Deux mois après la clôture du mercato estival, le PSG ne s'est toujours pas remis d'être passé à côté de Milan Skriniar. Alors, comme indiqué par le10sport.com, Luis Campos souhaite se rattraper dès cet hiver en essayant de récupérer le Slovaque avec un prix au rabais, proche des 30M€ et bien loin des 70M€ que l'Inter lui demandait cet été. Cela s'explique car Skriniar est entré dans la dernière année de son contrat et s'il ne prolonge pas, les Nerazzurri pourrait privilégier une vente plutôt qu'un départ libre l'été prochain. Alors, les dirigeants italiens seraient passés à l'action, en vain.

Mercato - PSG : Le Qatar passe aux choses sérieuses pour Messi https://t.co/hsPX6d8UBM pic.twitter.com/SQdqTxky0X — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

L'Inter a transmis une première offre

Média Foot indique que l'Inter Milan a soumis une offre de prolongation de quatre ans à Milan Skriniar. Malgré la volonté farouche des Nerazzurri de le prolonger, le Slovaque n'aurait pas donné suite.

Skriniar snobe l'Inter, le PSG propose plus