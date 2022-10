Foot - Mercato - PSG

Mercato : Paredes, Icardi... Que deviennent les indésirables du PSG ?

Publié le 31 octobre 2022 à 18h00

Axel Cornic

Leandro Paredes, Ander Herrera, Mauro Icardi... ils sont nombreux à avoir été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival par Luis Campos. Mais la vie loin du Paris Saint-Germain ne se passent pas vraiment au mieux et certains pourraient même revenir à la case départ.

Pour entamer un nouveau cycle, le PSG a décidé de faire table rase. L’effectif a ainsi été totalement changé et certains secteurs ont connu une véritable révolution, notamment le milieu de terrain. Marco Verratti est en effet le seul survivant de ce ménage mené par Luis Campos et Antero Henrique, les deux nouveaux pilotes du projet QSI.

Mercato - PSG : En un an, tout a changé pour le clan Messi https://t.co/dajvvkrNHD pic.twitter.com/CyNDj3gj9x — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Herrera et Kurzawa ne jouent pas et Icardi...

D’autres n’ont pas eu la chance de l’Italien et ont été poussés vers la sortie sans ménagement comme Ander Herrera, Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi. Or, ces joueurs ont un point commun : ils n’ont que très peu convaincu. Le premier n’a collectionné que 172 minutes de jeu à l’Athletic Bilbao, tandis que le second n’a joué qu’une mi-temps avec Fulham avant de disparaitre totalement. Pour Icardi c’est encore pire, puisque son actualité la plus importante fait la Une des rubriques people plutôt que de celles sportives.

L’Italie ne réussit pas à Wijnaldum et Paredes

En Italie, Georginio Wijnaldum est un cas à part. Le milieu de terrain n’a en effet pu disputer que quelques minutes avec l’AS Roma avant une terrible fracture du tibia et ne devrait revenir qu’en janvier 2023. Toujours en Serie A, Leandro Paredes a également été victime d’une blessure, mais a eu plus de temps de jeu et plusieurs sources proches de la Juventus ne sont pas vraiment dithyrambiques à son encontre.

Draxler et Diallo, les bons élèves

Julian Draxler a pour sa part montré des belles choses à Benfica et même s’il a été lui aussi blessé récemment, il semble rentrer dans turn-over de Roger Schmidt dans l’une des équipes surprises de ce début de saison. Le problème, c’est que son prêt n’est assorti d’aucune option d’achat et il devrait donc revenir au PSG dans seulement quelques mois. C'est l’inverse d’Abdou DIallo, qui pourrait pour sa part apporter pas moins de 20M€, si le RB Leipzig lève son option d’achat... ce qui semble pour le moment être un scénario envisageable.