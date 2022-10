Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Neymar déjà scellé ?

Publié le 31 octobre 2022 à 16h30

Alexandre Higounet

Interrogé dans les colonnes du quotidien l’Equipe autour du cas Neymar, l’ancien international brésilien Zé Roberto a affirmé qu’il était convaincu de son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison du fait de sa relation complexe avec le club et le public. Neymar quittera-t-il avec certitude le PSG en juin prochain ? Analyse.

Dans les colonnes de l’Equipe la semaine passée, le Brésilien Zé Roberto n’a pas laissé de place au doute quant à l’avenir de Neymar au PSG, l’attaquant brésilien étant promis au départ selon l’ancien international : « Ça ne peut pas durer. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été accepté à 100 % par ses supporters. Mais c'est de sa faute. C'est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J'en suis presque sûr. Neymar est un garçon sensible. Il a besoin du soutien des supporters, des médias, du groupe. S'il ne se sent pas aimé, il va aller voir ailleurs ». Neymar est-il alors promis à un départ en fin de saison ?

Le coût XXL de l’opération

A l’analyse, le dossier apparaît beaucoup moins joué que l’affirme l’ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich. Bien sûr, en réalisant des prestations de premier plan tout au long de l’année, Neymar fera indéniablement monter sa cote sur le marché, au point – peut-être - de susciter de nouveau l’intérêt des quelques grands clubs européens en situation de financer son coût XXL, entre le prix de son transfert et son salaire astronomique.

Le Parc ne demande qu’à aimer Neymar

Mais dans le même temps, si le Brésilien garde le même niveau et la même implication toute l’année, portant le PSG vers les sommets avec Messi et Mbappe, le club de la capitale aura-t-il encore envie qu’il fasse ses valises ? De même, le Parc des Princes, avec qui la relation a été plutôt très tiède depuis son arrivée, pourrait totalement adopter Neymar si son comportement et ses performances étaient au rendez-vous. Paris ne demande qu’à aimer son génie brésilien et il lui rendra au centuple si ce dernier porte l’équipe au niveau de son talent. Alors, Neymar lui-même pourrait trouver le chemin de son accomplissement sous les couleurs du PSG. Dans ce dossier, dans lequel le salaire princier du Brésilien reste la donnée principale, l’hypothèse de son départ apparaît donc très loin d’être une certitude.