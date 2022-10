Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n'est pas là, une recrue de Campos va en profiter

Publié le 31 octobre 2022 à 12h30

Arthur Montagne

Mercredi soir à l'occasion du déplacement sur la pelouse d'une Juventus très mal en point, le PSG jouera la première place de son groupe de Ligue des champions. Mais il faudra le faire sans Neymar, suspendu après avoir écopé d'un carton jaune contre le Maccabi Haïfa (7-2). Pour le remplacer, Carlos Soler semble être le mieux placé et pourrait en profiter pour confirmer sa montée en puissance.

Déjà assuré de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG ira défier la Juventus pour valider sa première place mercredi soir. En cas de victoire, et si dans le même temps Benfica ne s'impose pas par plus de 5 buts d'écart sur la pelouse du Maccabi Haïfa, les Parisiens auront rempli leur mission. Néanmoins, il faudra y parvenir sans Neymar. Après avoir écopé d'un carton jaune contre Haïfa la semaine dernière, le Brésilien est suspendu pour le déplacement à Turin. Et un favori se dégage pour remplacer le numéro 10 aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Soler le mieux placé pour remplacer Neymar ?

En effet, en début de saison, il n'y aurait pas eu beaucoup de doute puisque Pablo Sarabia se présentait comme le remplaçant numéro 1 du trio. Néanmoins, compte tenu des dernières prestations, Carlos Soler semble aujourd'hui avoir pris le dessus sur son compatriote. Buteur contre le Maccabi Haïfa après son entrée en jeu (7-2), l'ancien joueur de Valence était titulaire contre Troyes et a encore marqué (4-3). Certes c'était dans le trio du milieu de terrain, mais lorsque Christophe Galtier l'utilisait jusque-là, c'était toujours dans les trois de devant. Par conséquent, grâce à sa forme récente, Carlos Soler fait figure de favori pour remplacer Neymar et épauler Lionel Messi pour servir Kylian Mbappé dans les meilleurs conditions.

