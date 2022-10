Foot - Mercato - PSG

Mercato : Paredes, Draxler, Herrera… Loin du PSG, ils peinent à convaincre

Publié le 24 octobre 2022 à 15h30

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a souhaité se débarasser d’un grand nombre d’indésirable, prenant souvent en charge une partie de leurs salaires ou en acceptant des prêts pour pouvoir boucler un départ. C’est le cas de Leandro Paredes ou encore de Julian Draxler, qui n’apportent pas vraiment satisfaction pour le moment et qui pourraient bien revenir au PSG dans seulement quelques mois.

Dès la fin de la saison passée, le PSG a annoncé un grand ménage, indiquant la porte de sortie aux joueurs qui ne sentaient plus investis dans le projet. Ainsi, ils ont été plus d’une dizaine à quitter le club, sans toutefois rencontrer une grande réussite dans leurs clubs respectifs.

Herrera, un retour pas vraiment heureux sur ses terres

L’exemple parfait est Ander Herrera, qui a retrouvé son club formateur de l’Athletic Bilbao sous la forme d’un prêt. Entre blessures, suspensions et choix de son entraîneur, le milieu espagnol n’a disputé que cinq rencontres de Liga depuis le début de la saison, cumulant 172 minutes de jeu au total. Un bien maigre bilan qui ne pousse pas forcément les Basques à le garder au-delà de son prêt pour le moment.

Le PSG pourrait perdre 22M€ avec Paredes

En Italie, c’est Leandro Paredes qui traverse une mauvaise période. Réclamé par Massimiliano Allegri, qui a toujours été l’un de ses grands fans, l’ancien de l’AS Roma et d’Empoli ne convainc pas du tout pour le moment. Pire, il s’est récemment blessé et devrait être absent pour une quinzaine de jours et du côté du PSG on commence à avoir peur pour son option d’achat fixée à 22M€.

Draxler rentre en jeu et sort sur blessure

Julian Draxler a choisi de son côté de tenter l’aventure au Portugal, avec Benfica. Or, si le club lisboète réalise un début de saison tonitruant et reste invaincu toutes compétitions confondues, on ne peut pas vraiment dire que l’Allemand a eu l’occasion de briller. Avec 9 rencontres disputées il totalise 300 minutes de jeu, mais a lui aussi été stoppé par une blessure. Rentré en jeu dans le derby face au FC Porto (0-1), il a joué un peu plus d’un quart d’heure avant de sortir sur blessure. Pour lui aussi, on prédit une absence d’au moins une quinzaine de jours.