Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : L'annonce retentissante de Simeone sur le transfert de Griezmann

Publié le 24 octobre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

Prêté pour une durée de deux saisons avec option d'achat, Antoine Griezmann a vu l'Atlético de Madrid activer la clause pour le conserver définitivement. Alors que le champion du monde français enchaine les performances XXL depuis l'officialisation de son transfert, Diego Simeone s'est totalement enflammé.

Lors de l'été 2021, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid sont tombés d'accord pour boucler un prêt de deux saisons pour Antoine Griezmann. Lors des négociations, les deux géants espagnols ont inséré une option d'achat obligatoire dans le contrat de l'attaquant français de 31 ans.

Ballon d'Or : Aulas envoie un énorme message Karim Benzema https://t.co/Tho3Qtf1OZ pic.twitter.com/ENyUlVAwMN — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

«Il a fait un gros travail pour rester à l'Atlético de Madrid»

Toutefois, l'Atlético de Madrid a finalement usé de zèle pour ne pas avoir à lever cette obligation d'achat. Alors que la clause d'Antoine Griezmann était conditionnée par son temps de jeu chez les Colchoneros , Diego Simeone a décidé de ne pas le faire jouer plus de trente minutes par match. Une stratégie qui a porté ses fruits, puisque le Barça a accepté de renégocier et de baisser le prix d'Antoine Griezmann. Grâce à ce geste catalan, Antoine Griezmann a été transféré définitivement avec l'Atlético de Madrid. Et depuis sa signature, le numéro 7 de l'équipe de France revit.

«Il veut être à l'Atlético»