Mercato - PSG : Un plan machiavélique est monté pour ce transfert à 120M€

Publié le 24 octobre 2022 à 14h00

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham aurait séduit la direction du PSG. Et heureusement pour le club de la capitale, le BVB serait prêt à boucler le transfert de son crack de 19 ans. Toutefois, l'écurie allemande compterait attendre la fin de la Coupe du Monde pour évaluer les potentielles offres, et ce, pour voir le prix de Jude Bellingham exploser.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham pourrait ne plus faire long feu en Allemagne. En effet, le PSG aurait été alerté par les performances XXL du crack de 19 ans. Désireux de recruter un nouveau milieu de terrain - malgré les signatures de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler - Luis Campos serait très favorable à l'idée de boucler le transfert de Jude Bellingham. Et le conseiller football du PSG pourrait avoir une belle ouverture dès le prochain mercato hivernal.

Dortmund veut attendre la fin du Mondial pour évaluer les offres

Selon les informations de Calciomercato.com , le Borussia Dortmund serait disposé à laisser filer Jude Bellingham en 2023. Toutefois, le club de la Ruhr aurait monté une stratégie bien précise pour le transfert de l'international anglais.

Dortmund souhaite organiser une vente aux enchères pour Bellingham