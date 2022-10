Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique rêve d'un transfert à 120M€, le Real Madrid passe à l'action

Publié le 24 octobre 2022 à 00h45

Pierrick Levallet

Après avoir mené un mercato intéressant au milieu de terrain, Luis Campos pourrait voir Antero Henrique réaliser un gros coup pour l’entrejeu de Christophe Galtier. Le Portugais se serait engagé dans la bataille pour recruter Jude Bellingham. Cependant, il devra faire face à la grande concurrence du Real Madrid pour la pépite du Borussia Dortmund.

Cet été, Luis Campos a mené un mercato plutôt intéressant pour renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier. Le conseiller sportif parisien a attiré Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler dans la capitale. Toutefois, la formation parisienne n’en aurait peut-être pas encore terminé avec ce chantier. Et Antero Henrique, fortement décrié en interne, pourrait réaliser un énorme coup.

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut plomber ce transfert d'Antero Henrique https://t.co/JqdcssdRW5 pic.twitter.com/f5sZUOsGOU — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Antero Henrique se lance dans la bataille pour Bellingham

Comme révélé par Média Foot , Antero Henrique aurait fait part de l’intérêt du PSG pour Jude Bellingham. Le Portugais aurait même directement contacté le milieu de terrain de 19 ans pour connaître ses intentions. Cependant, une grande bataille attend Antero Henrique sur ce dossier estimé à 120M€ par BILD .

Le Real Madrid en a fait sa priorité