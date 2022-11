Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sensation du début de saison, il lance un énorme appel du pied au Real Madrid

Méconnu il y a encore quelques mois, Khvicha Kvaratskhelia est aujourd’hui la révélation de la saison. Le Géorgien brille sous les couleurs du Napoli, au point que plusieurs cadors européens dont le PSG le convoiteraient. Cependant, le joueur de 21 ans a un rêve très clair pour sa carrière et il se déroule du côté du Real Madrid.

Naples a très certainement réalisé l’un des plus jolis coups du dernier mercato estival. En effet, le pensionnaire de Serie A est allé chercher Khvicha Kvaratskhelia, qui évoluait au Dinamo Batumi en Géorgie la saison dernière. Un transfert qui a coûté 10M€ à la formation napolitaine. Et en à peine quelques mois, Khvicha Kvaratskhelia s’est présenté comme la nouvelle révélation de la saison.

Le joueur de 21 ans s’est fait remarquer en Europe. Brillant avec le Napoli (8 buts et 10 passes décisives en 17 matchs), Khvicha Kvaratskhelia aurait tapé dans l’oeil de nombreux clubs, dont le PSG, la Juventus ou encore Chelsea. Mais l’ailier gauche aurait un rêve bien clair pour sa carrière.

Khvicha Kvaratskhelia: “My biggest dream? To win the Champions League. With who? With Real Madrid. Since I was a kid, I was a Real Madrid fan. Always watched their games.” pic.twitter.com/1bevtXtLny