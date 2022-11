Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Voilà les projections pour le prochain mercato

Publié le 2 novembre 2022 à 20h00

Alexandre Higounet

Compte tenu de l’évolution sportive de l’équipe d’Igor Tudor depuis plusieurs mois, il est permis de soulever certaines hypothèses sur les contours que prendra le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Il ne s’agit pas ici d’informations mais bien de projections potentielles, le contexte apparaissant réuni pour qu’elles deviennent plus consistantes. Analyse.

Les premiers de mois de compétition ont permis d’en savoir plus les contours de l’effectif de l'OM et il apparait aujourd’hui confirmé qu’il est de bon standing au niveau européen et que la profondeur de banc existe. En conséquence, il est permis d’en déduire une première hypothèse forte, à savoir qu’on ne devrait pas assister à une révolution lors du prochain mercato hivernal.

L’OM manque de poids devant

Pour autant, à la lumière de l’évolution sportive de l’équipe, il apparaît possible qu’une seule véritable retouche soit opérée. Depuis plusieurs semaines, alors qu’elle ne parvient pas à concrétiser au score ses solides prestations sur le terrain, la formation d’Igor Tudor démontre qu’elle manque d’un réel point d’ancrage offensif pour franchir le palier qui lui manque. L’équipe manque de volume devant, ce que ne parvient pas à apporter Alexis Sanchez, qui malgré ses efforts, n’existe pas assez dans un rôle d’attaquant de pointe. Ce n’est pas un hasard si Tudor a réintégré Bamba Dieng et on a vu contre Strasbourg que l’OM avait bénéficié de son activité et de sa capacité à porter la balle vers le but, tout comme de la conserver. Pour autant, l’équipe manque probablement d’un réel pivot pouvant peser sur les défenses et faire jouer autour de lui. Aussi, l’hypothèse que Tudor songe à terme à repositionner Alexis Sanchez sur un des côtés du trident offensif aux côtés de Harit, Payet ou Under, voire Guendouzi, pour recruter un vrai buteur axial physique en concurrence avec Dieng en pointe, Luis Suarez étant appelé à devenir l’option numéro trois, apparaît très crédible aujourd’hui.

Un profil comme Ajorque pourrait cocher les cases

Compte tenu de la difficulté de recruter un avant-centre en hiver, sachant que l’OM n’aura pas de budget, un profil paraît correspondre à ce que pourrait rechercher l’état-major phocéen : celui de Ludovic Ajorque, très solide avec Strasbourg depuis plusieurs années. Le joueur ayant été annoncé partant l’été dernier avant que son transfert en Allemagne ne capote en dernière minute, le Racing Club de Strasbourg est susceptible d’ouvrir la porte cet hiver en cas de bonne offre (autour de 10 millions d’euros '). Comment l’OM pourrait-il trouver un tel montant ? Le scénario d’une vente en janvier de Gerson, qui a émis le souhait de partir, paraît crédible. Compte tenu de son profil, qui n’est pas indispensable à Marseille aujourd’hui, le club phocéen pourrait donc céder le Brésilien cet hiver pour financer un deal offensif, par exemple Ludovic Ajorque. Bien sûr, tout cela n’est qu’une hypothèse, mais compte tenu de la situation sportive de l’équipe aujourd’hui, elle n’est pas à négliger.