Mercato - PSG : Campos est fixé pour le transfert du «nouveau Neymar»

Publié le 2 novembre 2022 à 22h00

Amadou Diawara

Le PSG, le Real Madrid et Manchester City seraient à la lutte pour boucler le transfert d'Endrick. Toutefois, aucun de ces clubs n'auraient démarré les négociations avec Palmeiras pour le « nouveau Neymar ». Selon la presse brésilienne, le Verdão voudrait qu'Endrick s'impose en équipe première avant de penser à un départ en Europe.

A seulement 16 ans, Endrick a déjà tapé dans l'œil des plus grosses écuries européennes. Très en vue du côté de Palmeiras, celui que l'on surnomme le « nouveau Neymar » aurait alerté le PSG. En plus du club de la capitale, le Real Madrid et Manchester City seraient également sur les traces du crack de 16 ans qui a déjà inscrit son premier but en professionnel. D'ailleurs, Merengue et Citizens auraient lancé les hostilités sur ce dossier.

Cuenta @ESPNBrasil que el Madrid y el Manchester City han enviado representantes a Brasil para ver el partido que puede dar el título al Palmeiras. Y, por lo tanto, observar de cerca el rendimiento de Endrick, si el delantero será utilizado. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 1, 2022

Le Real et City ont envoyé des émissaires observer Endrick

Selon les informations d' ESPN Brésil , le Real Madrid et Manchester City auraient envoyé des émissaires à São Paulo pour qu'ils observent de près les performances d'Endrick. Alors que Palmerais pourrait être sacré ce jeudi matin face à Fortaleza, les deux géants européens espéreraient le voir être utilisé pour analyser ses qualités. Toutefois, le Real Madrid et Manchester City n'auraient pas encore approché les dirigeants d'Endrick.

Aucune négociation lancée avec Palmeiras pour Endrick