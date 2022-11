Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Ramos... Nouvelle révélation sur l’intégration de Messi

Publié le 3 novembre 2022 à 01h30

Pierrick Levallet

En grande forme cette saison, Lionel Messi semble beaucoup plus épanoui au PSG. L’Argentin s’est nettement mieux intégré dans le vestiaire parisien. Après les départs d’Angel Di Maria et de Leandro Paredes, La Pulga en a profité pour tisser de nouveaux liens avec d’autres joueurs alors qu’il entretenait déjà une excellente relation avec Neymar.

Cette saison, Lionel Messi rayonne au PSG. Après un exercice 2021-2022 mitigé, La Pulga a retrouvé son véritable niveau. L’Argentin ne semble plus vivre en plein malaise à Paris, et cela se ressent sur le terrain (12 buts et 13 passes décisives en 17 matchs). Lionel Messi a retrouvé le sourire. Pourtant, on aurait pu imaginer que les transferts d’Angel Di Maria et Leandro Paredes, ses deux amis et compatriotes, allaient l’affecter. Mais le joueur de 35 ans en a finalement profité pour se rapprocher d’autres joueurs.

PSG : Le clan Messi annonce la couleur pour la Coupe du Monde https://t.co/2MLHbwsStJ pic.twitter.com/1DdTo3OhcU — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Messi s’est fait de nouveaux amis au PSG

Dans son édition du jour, L’Equipe a révélé que Lionel Messi avait tissé de nouveaux liens dans l’effectif du PSG. Mundo Deportivo a confirmé cela, en affirmant que La Pulga serait régulièrement en contact avec des joueurs comme Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Fabian Ruiz et Sergio Ramos en plus de Neymar. Après une première saison délicate dans la capitale, Lionel Messi serait beaucoup mieux intégré dans le vestiaire du PSG.

«Ma relation avec Messi est excellente»