Mercato - PSG : Al-Khelaïfi met son grain de sel pour Lionel Messi

Publié le 2 novembre 2022 à 11h15

La rédaction

En fin de contrat en juin 2023, les dirigeants du PSG souhaitent prolonger Lionel Messi le plus vite possible. Alors que la relation entre le septuple Ballon d’Or et ses dirigeants semble franche, Nasser Al-Khelaïfi n'hésite pas à se mêler à ce feuilleton.

Arrivé lors de l’été 2021, Lionel Messi a connu des débuts difficiles avec le PSG. Mais cette saison, le septuple Ballon d’Or semble avoir retrouvé son niveau. Tandis que La Pulga est actuellement en fin de contrat en juin prochain, l’ÉQUIPE en dit plus sur la relation entre l’attaquant argentin et ses dirigeants.

Une relation franche

Alors que le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi, le quotidienrévèle que le septuple Ballon d’Or entretiendrait une relation franche avec Luis Campos, le conseiller football du club, et avec Nasser Al-Khelaïfi, le président. Pour autant, les discussions semblent être plus fréquentes avec le Portugais.

Messi discute plus avec Campos qu'avec Al-Khelaïfi