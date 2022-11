Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a lancé les hostilités pour le «nouveau Neymar»

Publié le 2 novembre 2022 à 10h45

Amadou Diawara

A seulement 16 ans, Endrick affole déjà l'Europe. Suivi de près par le PSG, le crack brésilien serait également dans le viseur du Real Madrid et de Manchester City. D'ailleurs, le club merengue et les Citizens auraient envoyé des émissaires à São Paulo pour qu'ils assistent au duel entre Palmeiras et Fortaleza de ce jeudi matin.

Très performant du côté de Palmeiras, Endrick serait dans le collimateur des plus grands clubs européens. En effet, le PSG serait tombé sous le charme du crack de 16 ans, mais il ne serait pas le seul. En plus du club emmené par Christophe Galtier, le Real Madrid ou encore Manchester City en pinceraient également pour Endrick. D'ailleurs, les deux géants européens auraient décidé de passer à la vitesse supérieure pour boucler le transfert de l'attaquant de Palmeiras, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.





Le Real Madrid et Manchester City passent à l'action pour Endrick

Selon les informations d' ESPN Brésil , le Real Madrid et Manchester City auraient envoyé des émissaires au Brésil pour qu'ils observent Endrick - qui est surnommé le « nouveau Neymar » - de près ce jeudi matin.

Des émissaires envoyés au Brésil pour observer Endrick